Москва, , 16:23 — REGNUM Международное исследовательское агентство Parrot Analytics рассмотрело востребованность 20 тысяч шоу для детей от 2 до 11 лет. Учитывались в первую очередь запросы в сети. В результате в пятерку самых популярных программ вошел российский анимационный сериал «Маша и Медведь». Об этом сообщила пресс-служба компании Animaccord.

Мультсериал «Маша и Медведь» показывается в более ста странах, он озвучен на 36 языках. В 2019 году серия «Маша плюс каша» стала самым просматриваемым мультфильмом на YouTube.

Какие шоу вошли также в топ-5 самых востребованных программ не сообщается.