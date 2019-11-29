Нижний Новгород, , 15:54 — REGNUM В Нижегородской области принято решение о субсидировании работ по капитальному ремонту объектов культурного наследия. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин в ходе заседания подгруппы по вопросам сохранения культурного наследия рабочей группы по направлению «Культура» Госсовета РФ, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Планируется привести в порядок все ОКН к 800-летию областного центра в 2021 году.

«Сейчас в стране только несколько регионов идут по этому же пути. Считаю нужным, чтобы эти практики были рассмотрены на федеральном уровне для выработки универсальных решений», — подчеркнул Никитин.

ИА REGNUM напоминает, к 800-летию Нижнего Новгорода восстановят более 70 объектов культурного наследия. В рамках подготовки планируется провести «редевелопмент» центральной части города, что включает составление перечня объектов ценной градостроительной среды. Также планируется строительство образовательных комплексов и преображение Кремля.

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