Хельсинки, , 15:53 — REGNUM Лауреатом главной финской литературной премии Finlandia в 2019 году стал писатель албанского происхождения Пайтим Статовчи, который получил её за роман «Болла», ставший его третьим произведением. Как указывает издание yle.fi, он стал самым молодым лауреатом премии, и первым писателем иностранного происхождения, получившим её.

Победителя премии выбрала исполнительный директор телерадиокомпании Yle Мерья Юля-Анттила. Пайтиму Статовчи 29 лет. Он написал три книги, — «Моя кошка Югославия», «Сердце Тираны» и «Болла». Сейчас он работает над докторской диссертацией в Хельсинкском университете.

Вторая книга Статовчи, «Сердце Тираны», была номинирована на престижную американскую литературную премию National Book Award, как лучшая книга, переведённая на английский за год. Роман премию не получил, но даже номинация на ней трактуется как большое достижение финской литературы.

Статовчи по происхождению косовский албанец, он приехал в Финляндию из Косово с семьёй, когда ему было два года. Пишет на финском языке. Главной темой его книг является любовь между мужчинами.