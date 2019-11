Сеул, , 15:21 — REGNUM Южнокорейская актриса и певица Им Юн А вошла в список номинантов на премию The Asian Stars Up Next Awards международного кинофестиваля International Film Festival & Awards Macao (IFFAM). Об этом сообщает KBS со ссылкой со ссылкой на организаторов международного фестиваля.

Согласно опубликованным данным, представительница Южной Кореи может быть удостоена данной премии за роль в фильме режиссёра Ли Сан Гына «Выход» (2019) и фильме режиссёра Ким Сон Хуна «Кооперация» (2017).

Известно, что южнокорейская актриса и певица планирует лично принять участие в церемонии награждения.

Отметим, что международный кинофестиваль пройдет в Макао с 5 по 10 декабря 2019 года.