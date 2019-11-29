Сеул, , 14:30 — REGNUM Тур северокорейского вокально-инструментального ансамбля «Моранбон» по Китаю приостановлен. Об этом сообщает KBS со ссылкой на китайские источники.

По данным источников, в рамках месячного тура северокорейский ансамбль должен был дать концерты в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и других городах по случаю 70-летия установления дипломатических отношений Китая и КНДР, однако декабрьское турне было приостановлено по «политическим причинам».

Отмечается, что концерты были отменены по причине застоя в переговорах по денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном и давления США на Китай.

«Моранбон» — северокорейский женский вокально-инструментальный ансамбль, получивший широкую известность в странах Запада и в Китае.