Сеул, 29 ноября 2019, 14:30 — REGNUM Тур северокорейского вокально-инструментального ансамбля «Моранбон» по Китаю приостановлен. Об этом сообщает KBS со ссылкой на китайские источники.
По данным источников, в рамках месячного тура северокорейский ансамбль должен был дать концерты в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и других городах по случаю 70-летия установления дипломатических отношений Китая и КНДР, однако декабрьское турне было приостановлено по «политическим причинам».
Отмечается, что концерты были отменены по причине застоя в переговорах по денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном и давления США на Китай.
«Моранбон» — северокорейский женский вокально-инструментальный ансамбль, получивший широкую известность в странах Запада и в Китае.