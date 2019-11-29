Рязань, , 13:58 — REGNUM Открытие I Международного фортепианного конкурса русской музыки в Рязани покажут во всемирной сети. Прямую трансляцию планируют провести на общероссийском портале «Культура.рф», сообщили 29 ноября в пресс-службе правительства Рязанской области.

Конкурс состоится 30 ноября. Он посвящён исключительно музыке русских композиторов, включая сочинения современных авторов. Соревноваться будут порядка 50 пианистов из девяти стран мира: России, Австрии, Китая, Республики Корея, Канады, Италии, Литвы, Германии, США. Открытие конкурса планируют транслировать на портале «Культура.РФ», а так же в группах «Рязанская область» в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Специально для конкурса для рязанской филармонии региональным правительством приобретён концертный рояль Steinway & Sons стоимостью более 14 млн рублей.