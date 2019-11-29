Чунцин, Китай, , 13:50 — REGNUM Полнометражный фильм «Слуга народа — 2» победил на фестивале 2nd Pioneer Art Film Festival в номинации «Лучший фильм иностранного производства», сообщила 29 ноября пресс-служба студии «Квартал 95».

Фестиваль проходил в китайском городе Чунцин. Награду вручил член жюри Джян Пин представителю Госкино Украины Артёму Голосову.

Сериал о приключениях «народного президента» Василия Голобородько, в исполнении действующего президента Украины Владимира Зеленского, а также его формат, купила американская компания FOX Studios и компании из ещё 20 стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила Зеленскому велосипед. На этом транспортном средстве добирался до работы персонаж сериала «Слуга народа».

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