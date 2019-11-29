Сеул, , 14:10 — REGNUM Американский журнал Rolling Stone, посвященный музыке и поп-культуре, опубликовал список важных событий десятилетия. Об этом сообщает KBS со ссылкой на редакцию журнала.

Согласно опубликованным данным, журналом была отмечена деятельность южнокорейской группы BTS в США, хит певца PSY — «Gangnam Style» и детская песня о семействе акул Pink Fong — «Baby Shark».

Журналисты отмечают, что BTS стали участниками телевизионных шоу Good Morning America и Saturday Night Live, а также первой к-поп группой, чьи билеты на концерт в рамках тура по США были полностью распроданы.

Что касается хита 2012 года PSY — «Gangnam Style», то видеоклип и танец на данную композицию познакомил сотни миллионов людей по всему миру с корейским музыкальным направлением.

С другой стороны, детская песня Pink Fong — «Baby Shark», написанная на основе детской североамериканской песни, заняла 32-е место в чарте Billboard Hot 100.