Ижевск, , 12:52 — REGNUM В Перми состоялся финал очередного сезона литературного фестиваля «Компрос». Об этом сообщает портал ГодЛитературы.РФ.

Одним из главных фестивальных событий стала «Битва четырех городов» — поэтический слэм с участием поэтов из четырех городов Урала и Поволжья — Перми, Екатеринбурга, Челябинска и Ижевска. В этот раз победу одержала команда из Ижевска в которую вошли Егор Завгородний, Святослав Соколов и Марат Багаутдинов. Лучшим среди поэтов в индивидуальном слэме стал Иван Козлов, который будет представлять регион на всероссийском турнире в Красноярске в 2020 году.

Главный приз в конкурсе поэтических видеоклипов «Третий глаз» достался дуэту Романа Рютина и Артёма Морса из Иркутска. В рамках мероприятия также состоялись творческие встречи с авторами — сценарист и диктор аудиокниг Роман Волков рассказал об особенностях работы с аудиальной формой; прозаик Павел Селуков представил публике сборник коротких рассказов «Добыть Тарковского».