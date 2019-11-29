Нью-Йорк, США, , 12:49 — REGNUM Австралийка Джессика Чиха обратилась в федеральный суд за помощью в пересмотре обвинений в ее адрес со стороны рэпера Jay-Z. Об этом сообщает The Guardian.

Еще в 2018 году американский хип-хоп-исполнитель и миллиардер Шон Картер, известный всему миру как рэпер Jay-Z подал судебный иск против детской издательницы за использование текстов его песен в коммерческих целях. Все началось с того, что Джессика Чиха на сайте Kickstarter открыла сбор средств на издание иллюстрированной азбуки «AB to Jay-Z». Согласно замыслу книги, известные рэперы в обучающей форме должны рассказывать детям о буквах латинского алфавита. Помимо Jay-Z в нее были включены такие исполнители как Notorious BIG, Pharrell Williams и Snoop Dogg.

Очередной круг судебных тяжб был вызван отказом издателей прекратить продажу азбуки, содержащей, по мнению Jay-Z, некорректные заимствования.