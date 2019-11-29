Маскат, , 12:46 — REGNUM Москве присудили первое место в конкурсе на лучшее туристическое направление (город) в рамках премии World Travel Awards. Об этом сообщает информационный портал Lenta.ru со ссылкой на Instagram мэра Москвы Сергея Собянина.

Мэр прокомментировал победу следующим образом: «спасибо за признание! Это высокая оценка нашей работы и всех москвичей». Он добавил, что в 2019 году столица приняла 19,5 миллионов туристов, остановившихся хотя бы на одну ночь, и 45 миллионов путешественников, приехавших только на дневную экскурсию. Финал премии в 2019 году проходил в городе Маскат, Оман, а в следующем году состоится уже в Москве. Российская столица боролась в номинации с такими городами, как Нью-Йорк, Лондон, Париж, Сидней, Лиссабон, Рио-де-Жанейро и другими.

Напомни, что премия World Travel Awards ведет свою историю с 1993 года, и на сегодняшний момент стала одной из самых престижных и желанных наград в сфере туризма.