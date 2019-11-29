Бербанк, США, , 12:42 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса DC Universe объявило о том, что состоялась премьера анимационного сериала «Харли Квинн». Супергеройская драма рассказывает историю уже полюбившейся телезрителям суперзлодейки Харли Квинн, которая переживает разрыв с психически нестабильным возлюбленным Джокером и принимает решение самостоятельно завоевать преступный мир Готэма.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, роли озвучивали Кейли Куоко, известная по «Теория большого взрыва», «8 простых правил для друга моей дочери-подростка», «Побег», «Моя так называемая жизнь» и «Зачарованные», Лейк Белл, знакомая зрителям по картинам «Выстрел в пустоту», «Однажды в Вегасе», «Простые сложности» и «Рука на миллион», Дидрих Бадер, снявшийся в «Евротур» и «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар», лауреат премии «Оскар» Джим Рэш, сыгравший в «Особое мнение», «Симона» и «Друзья», и Алан Тьюдик.

В качестве шоураннеров выступили Джесс Дуэк, работавший над сериалами «Большой рот» и «Мамаша», и Джастин Халперн. Команду исполнительных продюсеров возглавила Дженнифер Койл, участвовавшая в создании картин «Семейка Гудов», «Домашние коты», «Закусочная Боба» и «Эллен Грегори». Работу над сценарием вела Дин Лори. Режиссерами стали Сесилия Аранович, Мэтт Гарофало и Фрэнк Марино.