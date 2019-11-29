Москва, , 12:36 — REGNUM 29 ноября Музей современного искусства Эрарта представляет выставку 46-го выпуска легендарного календаря Pirelli, подготовленного знаменитым художником Альбертом Уотсоном.В экспозиции представлены 40 цветных и черно-белых снимков — четыре серии фотографий, каждая из которых рассказывает историю женщины, имеющей свое представление о счастье и идущей к заветной мечте по собственному пути. В съемках приняли участие супермодели Джиджи Хадид и Летиция Каста, дизайнер Александр Вэнг, примы Американского театра балета Мисти Коуплэнд и Кельвин Ройал и другие звёзды. Как отмечают организаторы, родившийся в 1964 году и ставший сенсацией в 60-е годы маркетинговый проект календаря Pirelli очень быстро приобрел статус эксклюзивного продукта, имеющего глубокий художественный и культурный смысл. Сегодня предложение поработать с Pirelli является для фотографов синонимом официального признания на мировой арене, а участие в съемках проекта делает честь любой из суперзвезд.