Волгоград, , 12:32 — REGNUM 29 ноября в Выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова открывается масштабная экспозиция «Эрмитаж 255 лет». В экспозицию вошло более художественных 60 произведений.

Как напоминают организаторы выставки, в 1960 году Эрмитаж передал часть своих произведений городскому музею. Среди них были гравюры Джованни Пиранези, живописные работы школы Рубенса и Рембрандта, античная керамика. Кроме них было передано несколько произведений из первой коллекции Эрмитажа, с которой начиналось создание фондов великого музея.

Эта коллекция послужила началом собрания зарубежного искусства Волгоградского музея изобразительных искусств (ВМИИ), которое сегодня включает произведения из многих стран всего мира.