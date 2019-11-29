Лондон, , 11:29 — REGNUM Ирландский писатель Джулиан Гоф в интервью изданию The Guardian рассказал о собственных эмоциях после того, как его роман «Соединение» (Connect) был номинирован на премию за худшее художественное описание секса в 2018 году.

По мнению Гофа, читателям, живущим в «эпоху Pornhub», нет особого дела до тонкостей, с которыми писатель подходит к описанию постельных сцен, а выпускающие редакторы и вовсе предлагают отказаться от них. В то же время, Премия за худшее описание секса является довольно масштабным информационным поводом и положительно влияет на узнаваемость автора.

Bad Sex in Fiction Award — ежегодная премия, с 1993 года вручаемая журналом The Literary Review за худшую сексуальную сцену в литературном произведении (за исключением жанра эротики). За годы существования награды в число номинантов входили Томас Вулф, Салман Рушди, Стивен Кинг и Филип Рот.