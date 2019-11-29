Москва, , 11:19 — REGNUM В канун масштабной книжной ярмарки non/fictio№21, которая пройдет с 5 по 9 декабря в здании московского Гостиного двора, издательство Ad Marginem осуществило переиздание книги «Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм». Об этом сообщает сайт издательства.

Впервые изданная на русском языке в 2015 году в рамках совместного издательского проекта Музея современного искусства «Гараж» и издательства «Ad Marginem», книга «Искусство с 1900 года» переиздается в дополненном виде и являет собой наиболее полный из существующих путеводитель по истории искусства XX — начала XXI века.

Авторский коллектив, куда вошли известные современные критики и искусствоведы Хэл Фостер, Розалинд Краусс, Ив-Ален Буа, Бенджамин Х. Д. Бухло и Дэвид Джослит, разворачивают на страницах издания масштабную картину основных направлений, по которым осуществлялось движение искусства с начала прошлого века.

Рассказ о постепенном переходе от модернизма в постмодернизм и антимодернизм содержит насыщенное визуальное сопровождение: в книгу вошло 884 иллюстрации, 579 из которых цветные. В роли переводчиков книги на русский язык выступили Георгий Абдушелишвили и Алексей Бобриков.