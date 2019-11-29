Москва, , 11:16 — REGNUM На встрече с ученикам столичных коррекционных школ в здании Московского планетария мэр Москвы Сергей Собянин вручил детям специальные книги. Об этом сообщает сайт Мэра Москвы.

В качестве подарка ученикам были вручены экземпляры книги «Московский планетарий», изданной благотворительным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» при содействии московского Департамента СМИ и рекламы. Книга создана с использованием разных шрифтов, особых печатных техник и содержит специальные рельефные изображения.

Инициатива по вручению учащимся коррекционных школ специальных книг Мэром Москвы осуществляется с 2011 года. К текущему периоду было осуществлено издание 9 различных книг общим тиражом более 10 тысяч единиц.