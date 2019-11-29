Дрезден, Германия, , 11:01 — REGNUM Полиция назвала некоторые драгоценности, украденные ранее из дрезденской сокровищницы «Зеленые своды». Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Как стало известно, похитители проникли в музей через решетку и армированное стекло, затем разбили витрины, в которых находились три королевских ювелирных гарнитура с драгоценностям. Преступникам удалось украсть от 70 до 90 предметов.

Одним из похищенных экспонатов оказались «бесценные ювелирные изделия XVIII века, созданные для курфюрста Саксонии Августа Сильного и его семьи». Спустя 15 минут после ограбления, была обнаружена машина, предположительно принадлежащая грабителям.