Белград, 29 ноября 2019, 10:46 — REGNUM В Сербии при проведении подготовительных работ на маршруте прокладки участка «Турецкого потока» были обнаружены древние артефакты, сообщили 29 ноября в пресс-службе генерального подрядчика строительства газопровода — компании IDC.
Так, в районе Петроварадина был обнаружен скелет
Как сообщало ИА REGNUM, экспортный газопровод из России в Турцию «Турецкий поток» пройдёт через Чёрное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.
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