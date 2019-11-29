Белград, , 10:46 — REGNUM В Сербии при проведении подготовительных работ на маршруте прокладки участка «Турецкого потока» были обнаружены древние артефакты, сообщили 29 ноября в пресс-службе генерального подрядчика строительства газопровода — компании IDC.

Так, в районе Петроварадина был обнаружен скелет IV—V века н.э., возле города Сента археологи нашли обширное античное поселение. Обнаруженные артефакты доказывают присутствие в тех местах племен сарматов в античные времена, сообщили ТАСС в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, экспортный газопровод из России в Турцию «Турецкий поток» пройдёт через Чёрное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

Читайте также: Сербский участок «Турецкого потока» построили с рекордной скоростью