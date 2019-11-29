Абуджа, , 10:50 — REGNUM В онлайн-кинотеатре Netflix стало доступно комедийное шоу об испытаниях и несчастьях нигерийской семьи в Великобритании, которое было отклонено ведущими вещательными компаниями, включая BBC. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, программа «Знакомство с Адебанжо» была создана Эндрю Осаеми и Деборой Одутайо девять лет назад. Не сумев привлечь крупных вещателей, они выложили шоу в сеть, где быстро завоевали мировую аудиторию.

Напомним, что онлайн-кинотеатр Netflix — крупнейший американский стриминговый сервис, который является поставщиком фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. Как передает ВВС, на Netflix начали транслировать первые три сезона программы.

Йетунде Одувол, одна из главных действующих лиц шоу, сказала BBC, что она «буквально упала с дивана», когда услышала новость о том, что Netflix купил сериал. Она сказала, что всегда мечтала о такой известности.

Осаеми считает, что популярность шоу обусловлена тем, что очень много людей могут узнать в нем себя.

«У вас всегда будут сумасшедшие тети, которые приедут на неделю и останутся на пять лет. И у вас всегда будут непослушные дети», — сказал он.

Он добавил, что «Знакомство с Адебанжо» привлекательна для всех поколений.

«Мы получаем электронные письма от родителей, которые смотрят шоу со своими детьми, отмечая, что это единственное шоу, которое они могут смотреть вместе», — сообщил Осаеми.