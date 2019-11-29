Токио, , 09:21 — REGNUM Южнокорейская актриса Сим Ын Гён вошла в список лауреатов японской кинопремии Tama Cinema Forum. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании ANDu Entertainment.

По их словам, на церемонии 29-й кинопремии Tama Cinema Forum южнокорейская актриса получила награду «Лучшая новая актриса» за роль в японском фильме «Репортёр» (The Journalist).

Фильм японского режиссера Митихито Фудзий «Репортёр» рассказывает историю журналиста, которая намерена разоблачить чиновников.

Известно, что в настоящее время Сим Ын Гён снимается в сериале канала tvN «Money Game», которая появится на экранах в первой половине 2020 года.