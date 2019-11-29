Пекин, , 08:31 — REGNUM Новая адаптация классической трагедии Иоганна Вольфганга Гёте «Фауст» в версии литовского режиссера Римаса Туминаса будет показана в январе в Пекине, сообщает 29 ноября агентство Синьхуа.

В пьесе сыграют знаменитые китайские актеры. Ляо Фань выступит в роли Мефистофеля, а Инь Чжушэн — Фауста. Показы пьесы пройдут с 9 по 12 января в Пекинском театре Поли. Пьеса основана на классической германской легенде и рассказывает историю Фауста — ученого, мечтающего найти подлинный смысл бытия и достичь настоящего, не мертвого знания. Он заключает сделку с дьяволом, дабы испытать настоящую радость его очерствевшей души взамен на эту самую душу.

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра по цене от 180 юаней (около $25,6) до 880 юаней. Как сообщало ИА REGNUM, в Пекине состоялась премьера классического балета Мариинского театра «Дон Кихот».

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