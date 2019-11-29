Москва, , 07:54 — REGNUM К сносу здания кинотеатра «Соловей» в Москве строители планируют приступить в конце декабря этого года, заявил 28 ноября представитель компании «Киноцентр».

»Вся разрешительная документация получена. Старт демонтажных работ запланирован на начало декабря», — цитирует РИА Новости собеседника.

Отмечается, что новый комплекс на месте снесённого здания объединит кинозалы и реабилитационный центр. Его площадь составит около 6 тыс. кв. м, что почти превышает площадь старых кинозалов. На втором этаже здания инвестор планирует разместить большую выставочную галерею.

Ранее руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов сообщил, что киноцентр «Соловей» могут признать объектом культурного наследия.

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