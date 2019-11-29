Пекин, , 03:15 — REGNUM В Национальном центре исполнительских искусств в Пекине состоялась премьера проверенного временем русского балета «Дон Кихот» в постановке Мариинского театра, сообщает 28 ноября агентство Синьхуа.

Балет является частью культурного наследия золотой эпохи классического русского балета и представляет Испанию сквозь призму стремительных танцев, кастаньет, вееров, роз, платьев и прочих атрибутов.

Балет является не прямой адаптацией произведения испанского писателя Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот», но основывается на балете легендарного балетмейстера Мариуса Петипы в адаптации русского хореографа Александра Горского. Напомним, что премьера является частью танцевального фестиваля, который проходит в Пекине и завершится 7 декабря.

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