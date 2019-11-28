Париж, , 23:36 — REGNUM Французским исследователям удалось опровергнуть распространенную гипотезу о том, что Мольер (Жан Бати́ст Покле́н)не являлся истинным автором приписываемых ему пьес ввиду собственной необразованности. Об этом сообщает The Guardian.

Парижские исследователи Флориан Кафьеро и Жан-Батист Камп при помощи специального компьютерного алгоритма проанализировали коллекцию текстов Мольера, Корнеля, а также других крупных авторов того времени. Согласно результатам, корпус произведений Мольера значительно отличается от всех других, современных произведений, отличаясь самостоятельным стилем и языком. Это опровергает известную версию о том, что возможным автором пьес Мольера мог быть другой известный драматург-современник.

Вывод о том, что все пьесы Мольера качественно непохожи на сочинения современников и написаны одним человеком, не позволяют с твердостью утверждать, что этим человеком являлся исторический Мольер. Гипотетическое продвижение в исследовании будет возможно, если в распоряжение ученых попадут документальные тексты Мольера: фрагменты его дневников, писем и т.д. В таком случае, будет возможность сопоставить стиль драматических сочинений с бытовым, нелитературным наследием.