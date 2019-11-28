Москва, , 23:29 — REGNUM В издательстве «Новое литературное обозрение» увидела свет новая биография Льва Толстого, написанная филологом и историком Андреем Зориным с использованием новаторских подходов к пониманию жизни и творчества писателя. Об этом сообщает сайт издательства «НЛО».

Основная проблема, которую пытается решить автор — это стереотипность общих представлений о Льве Толстом. В книге, получившей название «Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения» история жизни великого классика рассматривается в виде пересечения разных самостоятельных траекторий, каждая из которых достойна пристального внимания: художественное и философское творчество, военная карьера и семейные тяготы, дворянская жизнь и крестьянский труд.

Андрей Зорин (род.1956) — специалист в области исследования русской культуры, доктор филологических наук, профессор Оксфордского университета, РГГУ, МВШСЭН. К числу наиболее значимых его трудов относятся книги «Кормя двуглавого орла…» (2001), «Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX вв.» (2016) и др.