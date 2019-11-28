Москва, , 23:25 — REGNUM 28 ноября в российский прокат выходит мистический хоррор режиссера Ольги Городецкой «Тварь», над производством которого работали студии Star Media, Сок, Dub Lab и Яндекс. Студия. Об этом пишет интернет-портал ПрофиСинема.

По сюжету фильма молодая пара потеряла своего ребёнка несколько лет назад и, потеряв надежду найти своего сына, усыновляет ребёнка, который с каждым днём становится все больше похож на их собственного ребёнка, что пугает родителей.

Напомним, ранее Кинокомпания Sony Pictures купила права для международной киноадаптации российского хоррора «Тварь», и в ближайшее время собирается адаптировать версии трейлера для южнокорейского и индийского кинорынка.