Москва, , 23:13 — REGNUM 28 ноября в российский прокат вышел новый фильм Райана Джонсона «Достать ножи», режиссёр картины «Звездные войны: Последние джедаи» решил обратиться к детективам Агаты Кристи. Об этом пишет журнал Искусство кино.

Кинокритики отмечают творческое переосмысление жанра английского детектива, который в постановке Джонсона говорит больше об «убийстве» западной цивилизации и смерти ценностей колониальной эпохи, бывшей фундаментом развития Запада.

Социологическая и психологическая подоплека картины уже вызвала жесткие споры на Западе, ведь по мнению многих кинокритиков, фильм похож не на философское эссе с детективными элементами, а прямую констатацию факта смерти буржуазных ценностей.