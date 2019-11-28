Лондон, , 23:11 — REGNUM Ежегодная премия Costa Book Awards обнародовала короткий список сезона 2019 года. В число финалистов также вошел автор, известный как «поэтический Бэнкси». Об этом сообщает The Inependent.

Премия Costa вручается в четырех номинациях: «Роман», «Дебютный роман», «Биография», «Поэзия» и «Детская книга». За звание лучшего романа поспорят «Игра теней» Джозефа О'Коннора, «Средняя Англия» Джонатана Коу, «Исповедь с голубыми лошадьми» Софи Ардач и «Скворечники» Роуэн Хисайо Бьюкенен.

В число финалистов в номинации «Дебютный роман» с сочинением «Чей-то дневник» вошел Брайан Бильстон, долгое время известный как «поэтический Бэнкси». Свое прозвище он получил благодаря анонимному профилю в Твиттере, куда он выкладывал свои поэтические сочинения, снискавшие признание аудитории.