Санкт-Петербург, , 23:08 — REGNUM Жюри ежегодной поэтической Григорьевской премии обнародовало короткий список финалистов текущего сезона. Об этом сообщает портал ГодЛитературы.РФ.

В ходе внутреннего голосования членами жюри был определен список лучших из числа номинантов, вошедших в длинный список премии. Финалистами стали: Александр Дельфинов, Анна Долгарева, Любовь Колесник, Юлия Пивоварова, Андрей Полонский. Имя победителя будет названо 14 декабря в Санкт-Петербурге.

Напомним, что Григорьевская поэтическая премия появилась в 2010 году благодаря усилиям критика Виктора Топорова. За годы существования премии ее лауреатами становились Александр Кабанов, Максим Жуков, Всеволод Емелин, Андрей Пермяков и другие.