Нью-Йорк, США, , 23:06 — REGNUM Стриминговый сервис Netflix взял в аренду на десять лет старейший кинотеатр Нью-Йорка The Paris Theatre, закрытый ранее в августе этого года. В кинотеатре будут проходить мероприятия Netflix, включая показы главных проектов стримингового сервиса. Об этом пишет интернет-портал КиноПоиск.

Кроме того, что наличие собственного кинотеатра поднимает авторитет Netflix, это облегчит создателям проектов сервиса выдвижение на «Оскар» и другие кинофестивали, ведь по американскому законодательству фильмы, претендующие на «Оскар» должны быть показаны в американском прокате.

Напомним, что ранее американские прокатчики заявляли, что Netflix упускает стратегическую возможность играть как на рынке кинопроката, так и в Интернете, сковывая даже именитых режиссеров, снимающих для стримингового сервиса, своими корпоративными правилами.