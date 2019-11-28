Лондон, , 23:03 — REGNUM Известная телевещательная корпорация BBC опубликовала список 100 лучших фильмов, когда-либо снятых женщинами-режиссерами. Об этом пишет журнал Искусство кино».

Для составления списка журналисты «Би-би-си» опросили 368 кинокритиков из 84 стран мира. В списке 6 раз упоминаются картины Аньес Варды, 5 картин Кэтрин Бигелоу, 4 картины Софии Копполы, Клер Дени и Линн Рэмси.

Из представительниц отечественного кинематографа в список вошли Кира Муратова с картинами «Астенический синдром» и «Долгие проводы», а также Лариса Шепитько с фильмом «Восхождение».