Москва, , 22:57 — REGNUM 37-летняя певица Вера Брежнева, известная своей красотой и народной популярностью, недавно она запустила бренд косметики VERA by Vera Brezhneva, в создании которого принимала непосредственное участие. Об этом сообщает Vogue Russia.

В первую коллекцию косметики вошло множество средств: помады, палетки для бровей и глаз, все они лишь подчеркивают природную красоту женщин. Вера говорила о своем участии в бренде и представлении о красоте: «Я не просто лицо марки, я ее создатель, принимала участие в разработке каждого средства, на каждом этапе — от идеи до готового продукта. VERA by Vera Brezhneva отражает мое видение макияжа. Я — за естественную красоту».

Также новый косметический продукт поддерживает один из главных трендов года — экологичность. Ни одно из средств не проходит тестирования на животных, при создании упаковки используется вторичное сырье, а палетки устроены так, что зеркала из них можно использовать повторно.