Лос-Анджелес, США, , 22:55 — REGNUM В сети появилась информация о сюжете продолжения фильма «Маска», в которой главную роль исполнил Джим Керри. Об этом 28 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Согласно информации, предоставленной инсайдерами, проект находится на ранней стадии реализации. В центре повествования новой картины будет находиться один из родственников главного героя оригинальной картины. Не исключено, что в качестве главного героя выступит дочь Стэнли Ипкисса (Керри).

Напомним, кинокомикс «Маска» вышел на экраны в 1994 году. Картина имела оглушительный успех, при относительно небольшом бюджете $23 млн она собрала только в США около $120 млн, а в мире — около $351,6 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Вин Дизель намекнул поклонникам на продолжение популярных франшиз