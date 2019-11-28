Москва, , 22:55 — REGNUM 28 ноября в Центре творческих индустрий «Фабрика» открывается выставка художницы Тани Шерстюк «72 оборота вокруг единственного и неповторимого».

Как отмечают организаторы, в этом проекте Таня Шерстюк тестирует современные магические ритуалы и результаты этих художественных экспериментов стали экспонатами экспозиции и представлены в видео, раскрывающих темы ритуалов, описаний самих ритуалов, рисунков, и «магических объектов».

Проект стал лауреатом VI Сессии программы «Фабричные мастерские» (Центр творческих индустрий «Фабрика») в номинации «Выставка на фабрике» и вошел в Параллельную программу 8 Московской биеннале современного искусства.