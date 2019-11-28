Лос-Анджелес, США, , 22:45 — REGNUM Вин Дизель подразнил поклонников, сообщив им информацию о своих текущих и предстоящих проектах. Соответствующую публикацию он разместил 28 ноября на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B5ZH99hlFFC/

В частности, актёр намекнул на возможный выход продолжения фильма «Последний охотник на ведьм» и упомянул о кинокомиксе «Бладшот». В своём посте он также упомянул такие проекты, как «Три икса», «Риддик» и «Стражи галактики».

Напомним, в предстоящем кинокомиксе «Бладшот» Вин Дизель исполнит роль солдата, который был превращён в машину для убийства при помощи нанороботов. Премьера картины в России запланирована на 5 марта 2020 года.

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