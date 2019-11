Лос-Анджелес, США, , 22:14 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. планирует выпустить трилогию о Джокере. Об этом 28 ноября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Издание отмечает, что по этому поводу ещё не заключено никаких официальных соглашений, однако информация об этих планах поступила из надежных источников. По мнению автора статьи, следующие два фильма, скорее всего, будут посвящены отношениям Джокера и Бэтмена.

Информация о том, что во вселенной «Джокера», созданной Хоакином Фениксом и Тоддом Филлипсом, может появиться свой Бэтмен попала в СМИ в октябре 2019 года. Тогда инсайдеры отметили, что это будет настоящий Бэтмен, а не его очередная «молодая версия».

