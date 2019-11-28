Москва, , 21:58 — REGNUM Система поиска и онлайн-бронирования туров Слетать.ру совместно с туроператором Voyager Group стала спонсором Алены Шевчук, российской спортсменки, планирующей принять участие в международном ультрамарафоне UTMB, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

В этом году международные соревнования пройдут в Омане. Они традиционно считаются одними из самых тяжелых — общая преодоленная дистанция составит 170 километров. Алена Шевчук — единственная женщина, одержавшая победу на забеге в 205 километров на Эльтоне, самом длинном забеге России. Самый тяжелый забег — 170KM Jebel Shams (JBS) состоится 28 ноября. Спортсменка поделилась, что она планирует преодолеть дистанцию за 36−39 часов. Уточним, что сервис Слетать.ру обязались оплатить перелет и регистрационный взнос, а Voyager Group возместила траты на проживание.

Специалисты полагают, что у Алены достаточно подготовлена и талантлива, чтобы войти в призеры. Если это произойдет, она будет первой россиянкой, достигнувшей такого результата.