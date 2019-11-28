Москва, , 21:51 — REGNUM В Москве в Фонде Владимира Смирнова и Константина Сорокина открылась выставка «Saw u» — своеобразный итог резиденции Вики Бегальской и Александра Вилкина. Об этом сообщает портал ArtTube.

Как отмечают искусствоведы, художники продолжают работать с двойственностью самого образа и живописи в целом. В основе выставки — расколовшаяся симметрия. Два пространства, которые пытаются собраться в одну систему, тело потерявшее ориентацию, растерявшее свои части по пакетам, но хранящее память об этой потере.

Бегальская и Вилкин работают вместе с 2014 года. За это время провели более 7 персональных выставок, как в России, так и за рубежом. В составе созданного ими творческого союза Тереза, были номинантами на премию Инновация 2015 года, в 2017 спектакль творческого союза Тереза «Пояс Афродита» был показан в M_UKHA.

Выставка продлится до 29 ноября 2019 года.