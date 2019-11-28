Лос-Анджелес, США, , 20:35 — REGNUM Фанаты «Звёздных войн» выпустили «трейлер» сериала «Мандалорец», в котором они представили шоу в стилистике вестернов Серджо Леоне. Ролик был опубликован 28 ноября на портале Dailybest.

Длительность ролика составляет около полутора минут. Видео было создано из фрагментов эпизодов сериала, которые уже показал потоковый сервис Disney+.

Первый эпизод «Мандалорца» вышел на Disney+ 12 ноября 2019 года. Роль главного героя в сериале, выполненном в жанре космического вестерна, исполняет актёр Педро Паскаль («Игра престолов»).

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