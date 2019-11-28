Вашингтон, , 20:25 — REGNUM Члены музыкальной группы Pussycat Dolls официально объявили о воссоединении. об этом 28 ноября сообщил портал Digital Spy.

Николь Шерзингер, Эшли Робертс, Кимберли Уайатт, Джессика Сатта и Кармит Бачар планируют в апреле 2020 года отправиться в гастрольный тур по Великобритании и Ирландии. Стоит отметить, что воссоединение коллектива произошло спустя девять лет после раскола.

Напомним, группа Pussycat Dolls была онована в 1995 году хореографом Робин Антин, до 2003 года она существовала исключительно как танцевальный коллектив. Успех и популярность пришли к ней в 2005 году после выхода в продажу альбома PCD.

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