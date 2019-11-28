Нью-Йорк, США, , 20:14 — REGNUM Руководство анимационного сериала про Харли Квинн рассказало о том, как так вышло, что Кейли Куоко стала озвучивать героиню в этом проекте DC. Об этом 28 ноября сообщил портал Digital Spy.

Продюсер Джастин Халперн сообщил: когда его коллеги думали, кого бы им взять на эту роль, им позвонил президент Warner Bros. и спросил, не хотят ли они подумать о кандидатуре Куоко. Сначала команда проекта с сомнением отнеслась к его словам, однако они всё же решили поговорить с актрисой по этому поводу.

Результатом разговора стало то, что Куоко получила роль. Халперн также сказал, что актрису очень взволновало это предложение.

Кейли Куоко хорошо знакома поклонникам ситкома «Теория большого взрыва» по роли Пенни. Стоит отметить, что у актрисы уже есть опыт озвучивания персонажей мультфильма, например, в картине «Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение» она озвучила Элеонору.

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