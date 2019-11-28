Купертино, США, , 19:56 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Apple TV+ объявило о том, что состоялась премьера сериала «Дом с прислугой». Триллер рассказывает историю семьи, переживающей потерю трехмесяченого первенца. Мать, не способная справиться с трагедией, покупает куклу и начинает обращаться с ней как с дочерью. Ситуация становится жуткой, когда героиня нанимает для игрушки няню, которая, похоже, готова принять странности своих нанимателей.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Лорен Эмброуз, известный по «Клиент всегда мертв», «Секретные материалы», «Торчвуд», «Закон и порядок. Специальный корпус» и «Собачий год», Тоби Кббелл, знакомый зрителям по картинам «Варкрафт», «Голос монстра», «Планета обезьян: Революция» и «Контроль», Нелл Тайгер Фри, снявшаяся в «Сломленные» и «Игра престолов», лауреат премии телеканала MTV Руперт Гринт, сыгравший в серии фильмов «Гарри Поттер», «Больничный лист» и «Большой куш», и Филлип Джеймс Браннон.

В качестве шоураннера выступил Тони Басгэллоп работавший над «Переживая за Боя» и «Отель «Вавилон». Команду исполнительных продюсеров возглавили Патрик Марки, участвовавший в создании картин «Белый Олеандр», «Заклинатель лошадей», «Там, где течет река» и «Быстрый и мертвый», и Ларисса Мишель, благодаря которой свет увидел «Видения» и «Зов предков». Режиссерами стали М. Найт Шьямалан и Лиза Брюльманн.