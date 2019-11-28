Сан-Франциско, США, , 19:49 — REGNUM Музыкальная группа из Сан-Франциско Faith No More, выступающая в жанре альтернативный метал, объявила о своих планах вернуться на сцену. Фронтмен групп Майк Паттон сообщил поклонникам, что летом 2020 года участники группы впервые за четыре года выступят на одной сцене.

Как сообщается, музыкальный коллектив проведет три концерта в Ирландии, Франции и Норвегии. Ожидается, что группа сообщит и о своем участии на нескольких музыкальных фестивалях.

По информации российского новостного агентства InterMedia, в последний раз музыканты выступали в рамках тура в поддержку своего седьмого студийного альбома «Sol Invictus», в 2015 году.

Напомним, что коллектив был образован в 1979 году, однако несколько раз распадалась. В феврале 2009 года музыканты объявили о воссоединении и в честь этого провели тур «The Second Coming Tour», который завершился в 2012 году.