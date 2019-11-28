Москва, , 19:46 — REGNUM В московской галерее сцена/szena откроется выставка Oversize молодой российской художницы Дарьи Гитманович. Об этом сообщает официальная страница события в Facebook.

Как отмечают искусствоведы, для Дарьи отправной точкой в создании живописных портретов становится «непосредственное отзеркаливание» окружающего мира, мира поп-культуры и социальных сетей.

Дарья Гитманович: «Как молодую художницу меня волнует вопрос женственности, как ее понимают в современном обществе и преподносят (и порой навязывают определенный образ) в СМИ. Для меня живопись — это процесс и способ понять современную жизнь и мое место в ней, но в конечном счете моя главная задача — это сделать работу, которая способна жить своей жизнью».

Выставка продлится до 10 декабря 2019 года.