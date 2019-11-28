Лос-Гатос, США, , 19:41 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что к актерскому составу сериала «Селена» присоединились Хулио Масиас, («Девственница», «Игроделы», «На районе», «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов»), Карлос Альфредо-младший («Хемингуэй и Геллхорн», «Чудеса под Рождество»), Джесси Пози («Сшиватели», «Первая любовь»), Хантер Ризе Пенья («Утренний ритуал»), Хуан Мартинес («Анатомия страсти», «Фостеры», «Родители», «Тройная граница»), а также Даниэла Эстрада и Полл Мартинез-младший.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, Биографическая драма рассказывает историю известной мексиканской певицы Селены Кинтанильи-Перес, исполнявшая музыку в стиле «техано».

Шоураннером стал Мойсес Замора. В команду исполнительных продюсеров вошли Джейми Давила, Рико Мартинез, Сюзетт Кинтанилья и Авраам Кинтанилья.