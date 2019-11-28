Версаль, Франция, , 18:59 — REGNUM Участник французского музыкального дуэта Air, основанного в 1995 году, исполнитель Николя Годэн анонсировал выход нового сольного альбома, который получил название Concrete and Glass. Как сообщает сам музыкант, новая пластинка увидит свет 24 января 2019 года. В нее вошли 10 треков.

Напомним, что группу Air относят к жанру электронной музыки, в частности к стилю трип-хоп. По информации российского новостного агентства InterMedia, в работе над новым альбомом приняли участие Алексис Тейлор, Каджа Бонет, Кейт NV и Кирин Джей Каллинан. Исполнитель также показал поклонникам и новый клип на песню The Foundation, которая была записана совместно с Cola Boyy.

В музыке группы присутствуют также джазовые интонации, которые особенно заметны в концертных импровизациях.