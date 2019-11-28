Денпасар, Индонезия, , 18:56 — REGNUM За промежуток с октября 2018 года по ноябрь 2019 рейсом авиакомпании «Россия» по маршруту Москва — Денпасар — Москва воспользовались более 72 тысяч пассажиров, а общее число туристов из России в стране на 20% больше, чем в прошлом году, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

В 2017 году Индонезию посетили 117 500 россиян, в 2018 году — уже 125 697 человек (рост составил 7%). А в 2019 году, за период с января по сентябрь, в Индонезии отдохнули уже 109 тысяч путешественника из России, что на 19,1% больше, чем за тот же период 2018 года (91, 5 тысяч человек). Что касается авиаперелетов, всего было выполнено 232 рейса, а средняя нагрузка составила около 70%, уточняют эксперты. Однако с октября — начала нового сезона — она резко выросла, и сейчас колеблется в интервале 90−97%.

Эксперты убеждены, что Индонезия может привлечь гораздо большее число туристов из России, и возможность приобрести билеты на удобный перелет — один из важных факторов, увеличивающих привлекательность страны.