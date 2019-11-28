Москва, , 18:54 — REGNUM 12 декабря Музей современного искусства «Гараж» в Западной галерее открывает выставку «Секретики: копание в советском андерграунде. 1966−1985» в Москве. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Выставка «Секретики: копание в советском андерграунде. 1966−1985» показывает подпольное искусство как тайное знание, доступное кругу друзей и единомышленников, и нуждающееся в защите от внешних сил идеологического контроля и цензуры.

История сосуществования подпольных художественных методов, духовных устремлений контркультурных движений, а также неофициальных оздоровительных экспериментов в СССР периода застоя будет представлена на выставке как единая экосистема. Произведения искусства, объекты неизвестного назначения и архивные материалы (дневники, фотоальбомы, самиздат) объединены в общую смысловую сеть.