Санкт-Петербург, , 18:51 — REGNUM 28 ноября Музей-институт семьи Рерихов в Санкт-Петербурге представляет выставку «А.И. Вахрамеев. Живопись и графика. К 145-летию со дня рождения, к 180-летию Рисовальной школы ИОПХ»

Как отмечают организаторы, в экспозиции представлены произведения нескольких художественных циклов и жанровых направлений, отражающих многогранность таланта художника Александра Вахрамеева. На выставке представлены произведения из фондов Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга, а также экспонаты из Музея-института семьи Рерихов.

Александр Вахрамеев работал в разных жанрах — от портрета и пейзажа до книжной иллюстрации и религиозной живописи. С 1910 художник пишет картины революционной тематики: «Расстрел революционера», «Семеновец (Расправа)», «Разгон студенческой демонстрации у Казанского собора». В 1912 г. участвовал в росписи собора Александра Невского в Софии.

В послереволюционные годы художник был избран профессором Высшего художественно-технического института (ВХУТЕИН). Его работы выставлялись и получали положительные отзывы, а в его мастерской обучались такие известные советские художники, как Г.Н. Траугот, Ю.А. Васнецов и Е.И. Чарушин.